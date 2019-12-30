Молодой водитель насмерть сбил 53-летнюю тамбовчанку

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-30T11:10:56+03:00

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В Тамбове под колесами автомобиля погибла 53-летняя женщина. Авария произошла в воскресенье, 29 декабря около пяти часов вечера на улице Магистральной в районе дома №37«И». Как рассказали в региональном УГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Lada-211540» наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо, относительно траектории движения автомобиля.

- В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU