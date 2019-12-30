2019-12-30T12:33:14+03:00
Общество

Тамбовчане оказались на 69-м месте по потреблению шампанского в новогоднюю ночь

В среднем жители нашего региона выпьют полтора бокала напитка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчане заняли 69-е место из 85 в рейтинге потребления шампанского в новогоднюю ночь. Исследование провело «РИА Новости». По данным экспертов, в праздник жители нашего региона выпьют всего 1,41 бокала игристого вина.

Подсчитано, что больше всего шампанского в новогодние каникулы выпивают жители Ненецкого автономного округа, Мурманской области и Камчатского края — в среднем около четырёх бокалов на человека. Минимальной популярностью оно пользуется в Ингушетии и Чечне — средние продажи игристых вин на праздники не превышают здесь четверти чайной ложки на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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