Шесть юных тамбовских художников победили в международном конкурсе детского рисунка

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-30T10:36:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу шесть юных жителей Тамбовщины стали победителями международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Все ребята уже являются финалистами областного конкурса этого года «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан».

Победу одержали воспитанники детских садов из Тамбова и Моршанска Сергей Хорохорин и Андрей Ширшов, а также ученик Котовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Константин Полухтин, школьники из Гавриловского района и областного центра Иван Петров и Лилия Белова, воспитанник Моршанской школы-интерната Даниил Чистопрудов.

- Рисунки победителей областного конкурса были направлены на Международный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в г.Кемерово, организованный Национальной ассоциацией центров охраны труда при участии Министерства труда и социальной защиты РФ. Отметим, что работы победителей и призеров областного конкурса детских рисунков от Тамбовской области участвуют в Международном конкурсе с 2016 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU