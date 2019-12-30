2019-12-30T10:36:29+03:00
Общество

Шесть юных тамбовских художников победили в международном конкурсе детского рисунка

Они изобразили «охрану труда»
Ксения АЛЕШИНА
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Рисунки победителей отправляли в КемеровоРисунки победителей отправляли в КемеровоФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Сразу шесть юных жителей Тамбовщины стали победителями международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Все ребята уже являются финалистами областного конкурса этого года «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан».

Победу одержали воспитанники детских садов из Тамбова и Моршанска Сергей Хорохорин и Андрей Ширшов, а также ученик Котовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Константин Полухтин, школьники из Гавриловского района и областного центра Иван Петров и Лилия Белова, воспитанник Моршанской школы-интерната Даниил Чистопрудов.

- Рисунки победителей областного конкурса были направлены на Международный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в г.Кемерово, организованный Национальной ассоциацией центров охраны труда при участии Министерства труда и социальной защиты РФ. Отметим, что работы победителей и призеров областного конкурса детских рисунков от Тамбовской области участвуют в Международном конкурсе с 2016 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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