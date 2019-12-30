2019-12-30T09:47:59+03:00
Происшествия

В тройной аварии на тамбовской трассе погибли два водителя и пострадала 39-летняя женщина

Автомобили превратились в груду железа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель иномарки выехал на "встречку"Водитель иномарки выехал на "встречку"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Страшная авария, в которой погибли двое мужчин и серьезно пострадала женщина, произошла в субботу, 28 декабря в 22 часа 30 минут на 556 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Жердевского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 51-летний водитель автомобиля «Kia Spectra», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-21144» под управлением 37-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на правую сторону дороги, где она врезалась в «Renault Magnum». За рулем этого авто находился 25-летний водитель.

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-21144» от полученных травм скончался на месте происшествия, 39-летнюю пассажирку отечественного авто с травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по тамбовской области. - Водитель автомобиля «Kia Spectra» также был госпитализирован в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», где впоследствии скончался.

Один из водителей погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Один из водителей погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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