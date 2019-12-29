Трещины на стенах и потолке: прокуратура проверила больницу в Тамбовской области

29 Дек. 23:57 2019-12-30T00:00:30+03:00

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Прокуратура Пичаевского района проверила, как медучреждения соблюдают закон об охране здоровья граждан, насколько качественные и своевременные услуги оказывают, доступны ли эти услуги и за что пациентам приходится платить.

В ходе проверки обнаружились некоторые нарушения. Так, структурное подразделение ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» - отделение сестринского ухода, оказывает помощь паллиативным больным в условиях стационара. Но помещение не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям: в коридоре, на потолке и стенах - трещины, линолеум на полу разорван, а это не позволяет делать влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о понуждении ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» в срок до 1 августа 2020 года устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU