2019-12-30T00:00:30+03:00
Общество

Трещины на стенах и потолке: прокуратура проверила больницу в Тамбовской области

Паллиативным больным оказывали помощь в плохих условиях
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Пичаевского района проверила, как медучреждения соблюдают закон об охране здоровья граждан, насколько качественные и своевременные услуги оказывают, доступны ли эти услуги и за что пациентам приходится платить.

В ходе проверки обнаружились некоторые нарушения. Так, структурное подразделение ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» - отделение сестринского ухода, оказывает помощь паллиативным больным в условиях стационара. Но помещение не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям: в коридоре, на потолке и стенах - трещины, линолеум на полу разорван, а это не позволяет делать влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о понуждении ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» в срок до 1 августа 2020 года устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трещины на стенах и потолке: прокуратура проверила больницу в Тамбовской области
В Тамбовском районе в 2020 году появится добровольная пожарная команда
Тамбовские полицейские раскрыли летнюю кражу велосипеда
В Тамбове трое молодых ученых стали обладателям президентских грантов
В Мичуринске росгвардейцы задержали магазинного вора
Депутат тамбовской областной Думы снова подарил сельскому храму чудотворную икону
В Моршанске женщина лишилась почти 150 тысяч рублей, пытаясь взять льготный кредит
Защитник тамбовского ХК «Держава» погиб в страшном ДТП
В городе Рассказово отремонтировали детский сад
В Тамбове отца-уголовника собираются лишить родительских прав
В рождественскую ночь тамбовчан обеспечат транспортом
В Тамбовской области задержали женщину и мужчину «под кайфом»
Маленьких тамбовчан приглашают на бесплатное ледовое шоу
В День спасателя в Тамбове наконец-то «донаградили» подростков-героев
Двое мичуринцев осуждены за вымогательство денег у подростка
В Тамбове из-за погоды перенесли дату открытия фестиваля ледяных скульптур
В Тамбовском районе мотоциклист сбил 12-летнюю школьницу и не сообщил о ДТП в полицию
На остановке «Областная больница» в Тамбове установили разноцветное электронное табло
Свалку на Тамбовщине убрали только после вмешательства прокуратуры
Тамбову добавят 170 млн рублей на новые дороги