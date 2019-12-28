2019-12-28T15:01:45+03:00
Происшествия

Защитник тамбовского ХК «Держава» погиб в страшном ДТП

Артему Карпенко был 21 год
Ксения АЛЕШИНА
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Артем пришел в тамбовскую команду в этом сезонеАртем пришел в тамбовскую команду в этом сезоне
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Вчера, 27 декабря, на 647-м километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области произошла страшная авария, которая унесла жизнь защитника №61 тамбовского ХК «Держава» Артема Карпенко. Автомобиль «KIA Rio», за рулем которого находился 21-летний хоккеист, столкнулся с ГАЗелью. Парень скончался от полученных травм на месте. Машина спортсмена превратилась в груду металла.

Молодой человек - воспитанник орского хоккея, ранее выступал за ХК «Южный Урал-Металлург». В хоккейный клуб «Держава» он пришел в новом сезоне и успел зарекомендовать себя как отличный хоккеист.

- Руководство клуба, тренеры, сами ребята и болельщики выражают соболезнования семье, родным, друзьям и знакомым Артема. Это большая потеря не только для клуба, но и для всего студенческого хоккея в стране. В данный момент организован сбор средств на помощь родственникам. Просим никого не оставаться равнодушным, сбор осуществляется начальником команды - Олегом Владимировичем Стародубом - на его карту, привязанную к номеру телефона: +7-915-676-00-06, - сообщает хоккейный клуб «Держава».

Фото: ХК «Держава»

ИСТОЧНИК KP.RU

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