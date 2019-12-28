2019-12-28T16:02:36+03:00
Происшествия

В Моршанске женщина лишилась почти 150 тысяч рублей, пытаясь взять льготный кредит

Она стала жертвой интернет-мошенника
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанске местную жительницу через Интернет обманул мошенник. 29-летняя женщина нашла в сети объявление о льготном кредите. На связь с ней вышел якобы представитель банка. Она сообщила ему данные своей карты, после чего мошенник перестал отвечать, а с ее счета списалось 144 тысячи рублей.

- По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Всего же на Тамбовщине в уходящем году зарегистрировано 1600 фактов мошенничества. Ущерб от действий мошенников составил миллионы рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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