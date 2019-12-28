2019-12-28T11:01:23+03:00
Происшествия

В Тамбовской области задержали женщину и мужчину «под кайфом»

Они находились в розыске
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудниками Росгвардии были задержаны мужчина и женщина, находившиеся «под кайфом». В первом случае при патрулировании улиц Тамбова, наряд вневедомственной охраны получил тревожный сигнал из гипермаркета по улице Советской. Охранник магазина указал росгвардейцам на женщину, совершившую хищение товара в торговом зале.

По внешним признакам, 33-летняя тамбовчанка была в состоянии наркотического опьянения. Полиция разыскивала ее за употребление запрещенных средств без назначения врача.

Второе задержание произошло в Котовске на улице Профсоюзной. Росгвардейцы заметили отечественный автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Предположительно, водитель также находился в состоянии наркотического опьянения.

- Задержанные граждане переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает региональное управление вневедомственной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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