2019-12-27T17:57:17+03:00
Общество

В День спасателя в Тамбове наконец-то «донаградили» подростков-героев

Медаль «За спасение жизни» получили Никита Шамшурин и Александр Вдовин
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Теперь награды получили все четверо спасателейТеперь награды получили все четверо спасателейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове состоялось награждение еще двоих ребят, которые спасли пожилого мужчину из горящего дома летом этого года. ЧП произошло в Мичуринском районе, пенсионеру помогали в общей сложности четверо подростков из которых двое Дмитрий Карпов и Илья Щетинин – местные жители, 13-летний Никита Шамшурин зарегистрирован в городе Мичуринске, а Александр Вдовин – из Липецка. Ребят, прописанных в Мичуринском районе, представили к награде и они уже получили медали "За спасение жизни", а про еще двоих участников спасательной операции не вспомнили, потому что они не относятся к Мичуринскому району. Местные власти признали свою ошибку и пообещали исправить ее.

27 декабря, в День спасателя, Никита Шамшурин и Александр Вдовин получили медали "За спасение жизни", которые им вручил губернатор Тамбовщины Александр Никитин.

- Пусть этот поступок будет ориентиром на все дальнейшие дела в вашей жизни. Вы настоящие мужчины, - сказал ребятам Александр Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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