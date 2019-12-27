В День спасателя в Тамбове наконец-то «донаградили» подростков-героев
В Тамбове состоялось награждение еще двоих ребят, которые спасли пожилого мужчину из горящего дома летом этого года. ЧП произошло в Мичуринском районе, пенсионеру помогали в общей сложности четверо подростков из которых двое Дмитрий Карпов и Илья Щетинин – местные жители, 13-летний Никита Шамшурин зарегистрирован в городе Мичуринске, а Александр Вдовин – из Липецка. Ребят, прописанных в Мичуринском районе, представили к награде и они уже получили медали "За спасение жизни", а про еще двоих участников спасательной операции не вспомнили, потому что они не относятся к Мичуринскому району. Местные власти признали свою ошибку и пообещали исправить ее.
27 декабря, в День спасателя, Никита Шамшурин и Александр Вдовин получили медали "За спасение жизни", которые им вручил губернатор Тамбовщины Александр Никитин.
- Пусть этот поступок будет ориентиром на все дальнейшие дела в вашей жизни. Вы настоящие мужчины, - сказал ребятам Александр Никитин.
Читайте также: В Тамбовской области «забыли» наградить детей-героев
ИСТОЧНИК KP.RU