В Мичуринске росгвардейцы задержали магазинного вора

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-28T17:02:53+03:00

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Экипажу группы задержания вневедомственной охраны города Мичуринска во время патрулирования улиц поступил сигнал тревоги с охраняемого магазина на Липецком шоссе.

Охранник торгового центра рассказал росгвардейцам, что подозрительный молодой человек положил товар в карман куртки и попытался выйти из магазина, не оплатив его.

- 39-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции по г. Мичуринску для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось позже, данный гражданин уже был судим за аналогичное преступление, - сообщили в региональном управлении вневедомственной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU