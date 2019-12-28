Маленьких тамбовчан приглашают на бесплатное ледовое шоу

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-28T10:00:18+03:00

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На Ледовой арене «В Радужном» 4 и 5 января в 16:00 для юных жителей Тамбова устроят бесплатное новогоднее ледовое шоу «Кругосветное путешествие Деда Мороза и Снегурочки». Его проводит ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3». Участие в представлении примут 60 спортсменов отделения фигурного катания на коньках.

- Фигуристы СШОР № 3 от 6 до 16 лет покажут занимательную историю, где мальчик с помощью компьютерных технологий пытался оставить всех детей без новогодних подарков. Благодаря Деду Морозу, Снегурочке, взаимовыручке, дружбе и доброте удалось восстановить справедливость, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU