2019-12-28T10:00:18+03:00
Общество

Маленьких тамбовчан приглашают на бесплатное ледовое шоу

Праздник состоится на ледовой арене «В Радужном»
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
60 фигуристов примут участие в праздничном представлении60 фигуристов примут участие в праздничном представлении
Изменить размер текста:

На Ледовой арене «В Радужном» 4 и 5 января в 16:00 для юных жителей Тамбова устроят бесплатное новогоднее ледовое шоу «Кругосветное путешествие Деда Мороза и Снегурочки». Его проводит ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3». Участие в представлении примут 60 спортсменов отделения фигурного катания на коньках.

- Фигуристы СШОР № 3 от 6 до 16 лет покажут занимательную историю, где мальчик с помощью компьютерных технологий пытался оставить всех детей без новогодних подарков. Благодаря Деду Морозу, Снегурочке, взаимовыручке, дружбе и доброте удалось восстановить справедливость, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат тамбовской областной Думы снова подарил сельскому храму чудотворную икону
В Моршанске женщина лишилась почти 150 тысяч рублей, пытаясь взять льготный кредит
Защитник тамбовского ХК «Держава» погиб в страшном ДТП
В городе Рассказово отремонтировали детский сад
В Тамбове отца-уголовника собираются лишить родительских прав
В рождественскую ночь тамбовчан обеспечат транспортом
В Тамбовской области задержали женщину и мужчину «под кайфом»
Маленьких тамбовчан приглашают на бесплатное ледовое шоу
В День спасателя в Тамбове наконец-то «донаградили» подростков-героев
Двое мичуринцев осуждены за вымогательство денег у подростка
В Тамбове из-за погоды перенесли дату открытия фестиваля ледяных скульптур
В Тамбовском районе мотоциклист сбил 12-летнюю школьницу и не сообщил о ДТП в полицию
На остановке «Областная больница» в Тамбове установили разноцветное электронное табло
Свалку на Тамбовщине убрали только после вмешательства прокуратуры
Тамбову добавят 170 млн рублей на новые дороги