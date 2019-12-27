Двое мичуринцев осуждены за вымогательство денег у подростка

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-27T17:16:52+03:00

Мужчины избили 17-летнего парня и ранили его ножом в бедро

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В Мичуринске двое местных жителей осуждены за вымогательство с применением насилия. Следствием и судом установлено, что 7 декабря прошлого года 31-летние мужчины избили 17-летнего парня из-за произошедшего накануне конфликта. Они ударили подростка ножом в бедро, после чего стали требовать отдать до конца месяца 140 тысяч рублей, угрожая расправой.

- Приговором суда им назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU