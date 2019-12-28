2019-12-28T12:04:54+03:00
Общество

В рождественскую ночь тамбовчан обеспечат транспортом

К храмам города подадут 16 автобусов и троллейбусов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жителей областного центра, которые в рождественскую ночь посетят службы в тамбовских храмах, обеспечат общественным транспортом.

Согласно постановлению администрации города Тамбова, к часу ночи 7 января МУП «Тамбовгортранс» подаст 3 троллейбуса и 13 автобусов к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, Казанскому мужскому монастырю, Вознесенскому женскому монастырю, Покровскому собору, Лазаревскому храму, Храму новомучеников Церкви Русской, Пантелеймоновскому храму, Свято - Троицкому храму, Христорождественскому храму, Храму прп. Амвросия Оптинского. Схему размещения пассажирского транспорта обещают разработать ближе к празднику.

Также в рождественскую ночь в Тамбове с 23 часов 6 января до 5 часов 7 января будет работать освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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