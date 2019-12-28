Депутат тамбовской областной Думы снова подарил сельскому храму чудотворную икону

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-28T16:31:11+03:00

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Прихожане Казанского храма села Бурнак Жердевского района получили к Рождеству Христову литографическую копию иконы Божией Матери «Всецарица» от заместителя председателя Тамбовской областной Думы Владимир Карева.

Чиновник привез икону из паломнической поездки на Святую Гору Афон. Подлинник был написан в 17 веке и сейчас находится в одном из древнейших греческих монастырей – Ватопеде. Считается, что чудотворный образ «Всецарицы» помогает исцелить онкологические заболевания.

- Церковь в селе Бурнак был возведена в 1869 году, в 30-х годах прошлого века была закрыта, а потом и разрушена. Несколько лет назад жители приняли решение о восстановлении храма, создали религиозную общину и начали сбор средств на строительство. Львиную долю финансовых затрат взял на себя индивидуальный предприниматель Игорь Антипов. Уже готов проект здания, возведен фундамент. В настоящее время службы ведутся во вновь построенном рядом с храмом молельном доме, - сообщили в пресс-службе Тамбовской областной Думы.

Напомним, что ранее Владимир Карев уже подарил подобную копию иконы Космодамиановскому храму в селе Степановка Ржаксинского района.

Фото: Тамбовская областная Дума

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ИСТОЧНИК KP.RU