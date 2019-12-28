2019-12-28T16:31:11+03:00
Общество

Депутат тамбовской областной Думы снова подарил сельскому храму чудотворную икону

Подарок прихожане получили в преддверии Рождества Христова
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Образ "Всецарицы" помогает исцелиться от ракаОбраз "Всецарицы" помогает исцелиться от рака
Изменить размер текста:

Прихожане Казанского храма села Бурнак Жердевского района получили к Рождеству Христову литографическую копию иконы Божией Матери «Всецарица» от заместителя председателя Тамбовской областной Думы Владимир Карева.

Чиновник привез икону из паломнической поездки на Святую Гору Афон. Подлинник был написан в 17 веке и сейчас находится в одном из древнейших греческих монастырей – Ватопеде. Считается, что чудотворный образ «Всецарицы» помогает исцелить онкологические заболевания.

- Церковь в селе Бурнак был возведена в 1869 году, в 30-х годах прошлого века была закрыта, а потом и разрушена. Несколько лет назад жители приняли решение о восстановлении храма, создали религиозную общину и начали сбор средств на строительство. Львиную долю финансовых затрат взял на себя индивидуальный предприниматель Игорь Антипов. Уже готов проект здания, возведен фундамент. В настоящее время службы ведутся во вновь построенном рядом с храмом молельном доме, - сообщили в пресс-службе Тамбовской областной Думы.

Напомним, что ранее Владимир Карев уже подарил подобную копию иконы Космодамиановскому храму в селе Степановка Ржаксинского района.

Фото: Тамбовская областная Дума

Читайте также: Сельский храм получил в подарок от тамбовского депутата икону, исцеляющую от рака

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат тамбовской областной Думы снова подарил сельскому храму чудотворную икону
В Моршанске женщина лишилась почти 150 тысяч рублей, пытаясь взять льготный кредит
Защитник тамбовского ХК «Держава» погиб в страшном ДТП
В городе Рассказово отремонтировали детский сад
В Тамбове отца-уголовника собираются лишить родительских прав
В рождественскую ночь тамбовчан обеспечат транспортом
В Тамбовской области задержали женщину и мужчину «под кайфом»
Маленьких тамбовчан приглашают на бесплатное ледовое шоу
В День спасателя в Тамбове наконец-то «донаградили» подростков-героев
Двое мичуринцев осуждены за вымогательство денег у подростка
В Тамбове из-за погоды перенесли дату открытия фестиваля ледяных скульптур
В Тамбовском районе мотоциклист сбил 12-летнюю школьницу и не сообщил о ДТП в полицию
На остановке «Областная больница» в Тамбове установили разноцветное электронное табло
Свалку на Тамбовщине убрали только после вмешательства прокуратуры
Тамбову добавят 170 млн рублей на новые дороги