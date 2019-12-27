В Тамбовском районе мотоциклист сбил 12-летнюю школьницу и не сообщил о ДТП в полицию

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-27T15:44:27+03:00

Но при этом мужчина помог девочке добраться домой

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ДТП произошло 26 декабря в 17:10 на улице Советской села Беломестная Криуша Тамбовского района. 32-летний водитель мотоцикла «Днепр» сбил 12-летнюю девочку, которая передвигалась по краю проезжей части.

Мотоциклист доставил пострадавшую школьницу домой, но сообщать в полицию об аварии не стал, чем нарушил ПДД. Девочка получила ранения и самостоятельно обратилась в детскую больницу города Тамбова.

- На водителя мотоцикла сотрудниками ГИБДД были составлены восемь административных материалов, в том числе за оставление места ДТП и за невыполнение требований Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU