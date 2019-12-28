В городе Рассказово отремонтировали детский сад

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-28T14:04:13+03:00

Сотрудники дошкольного учреждения и его воспитанники ждали ремонта несколько лет

Изменить размер текста: A A

В городе Рассказово завершился ремонт детского сада №8, который шел на протяжении нескольких месяцев. Кардинальные изменения произошли в помещениях второго этажа - учебных и спортивных комнатах. Здесь были заменены окна, полы, а также приведены в порядок стены и потолки.

- Теперь в полной мере можно сказать, что в детском саду созданы условия для полноценного развития 180 ребят, посещающих детский сад. Позитивных преобразований сотрудники и воспитанники ожидали несколько лет, - сообщили в пресс-службе администрации города Рассказово.

В учебных и спортивных комнатах заменили окна и полы

На этом преобразования в детском саду №8 не закончатся. На будущий год там запланирован ремонт нижних помещений и в перспективе - отделка фасада.

Фото: пресс-служба администрации города Рассказово

ИСТОЧНИК KP.RU