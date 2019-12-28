В городе Рассказово отремонтировали детский сад
В городе Рассказово завершился ремонт детского сада №8, который шел на протяжении нескольких месяцев. Кардинальные изменения произошли в помещениях второго этажа - учебных и спортивных комнатах. Здесь были заменены окна, полы, а также приведены в порядок стены и потолки.
- Теперь в полной мере можно сказать, что в детском саду созданы условия для полноценного развития 180 ребят, посещающих детский сад. Позитивных преобразований сотрудники и воспитанники ожидали несколько лет, - сообщили в пресс-службе администрации города Рассказово.
В учебных и спортивных комнатах заменили окна и полы
На этом преобразования в детском саду №8 не закончатся. На будущий год там запланирован ремонт нижних помещений и в перспективе - отделка фасада.
Фото: пресс-служба администрации города Рассказово
ИСТОЧНИК KP.RU