В Тамбове из-за погоды перенесли дату открытия фестиваля ледяных скульптур
Декабрь в этом году выдался теплым, поэтому организаторы «Фестиваля ледяных скульптур» решили перенести его открытие на другой день, когда в Тамбове установится минусовая температура.
Тамбовчан и гостей города приглашают 30 декабря в 17:00 в «Усадьбу Асеевых» на праздничное мероприятие. Изначально оно должно было состояться 27 декабря.
- По традиции, парадный вход в здание тамбовской усадьбы и площадку у фонтана украсит выставка фигур изо льда, посвященная в этом году путешествиям. Гостей ждет встреча со сказочными персонажами и героями мультфильмов, известными всем с детства, - сообщают в «Усадьбе Асеевых».
В изготовлении ледяных фигур принимали участие лучшие скульпторы страны. Все скульптуры оснащены индивидуальной подсветкой, которая создает праздничную и волшебную атмосферу.
Гостей праздника ждут Дед Мороз и Снегурочка, народные гулянья у елки, новогодняя ярмарка, а также веселые игры и забавы на открытом воздухе.
Для маленьких тамбовчан подготовлены занимательные игры и конкурсы с аниматорами и ростовыми куклами. Кроме того, каждый посетитель фестиваля сможет сделать фото рядом с ледяными скульптурами.
ИСТОЧНИК KP.RU