В Тамбове из-за погоды перенесли дату открытия фестиваля ледяных скульптур

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-27T16:31:06+03:00

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Декабрь в этом году выдался теплым, поэтому организаторы «Фестиваля ледяных скульптур» решили перенести его открытие на другой день, когда в Тамбове установится минусовая температура.

Тамбовчан и гостей города приглашают 30 декабря в 17:00 в «Усадьбу Асеевых» на праздничное мероприятие. Изначально оно должно было состояться 27 декабря.

- По традиции, парадный вход в здание тамбовской усадьбы и площадку у фонтана украсит выставка фигур изо льда, посвященная в этом году путешествиям. Гостей ждет встреча со сказочными персонажами и героями мультфильмов, известными всем с детства, - сообщают в «Усадьбе Асеевых».

В изготовлении ледяных фигур принимали участие лучшие скульпторы страны. Все скульптуры оснащены индивидуальной подсветкой, которая создает праздничную и волшебную атмосферу.

Гостей праздника ждут Дед Мороз и Снегурочка, народные гулянья у елки, новогодняя ярмарка, а также веселые игры и забавы на открытом воздухе.

Для маленьких тамбовчан подготовлены занимательные игры и конкурсы с аниматорами и ростовыми куклами. Кроме того, каждый посетитель фестиваля сможет сделать фото рядом с ледяными скульптурами.

ИСТОЧНИК KP.RU