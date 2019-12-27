2019-12-27T15:01:02+03:00
Общество

На остановке «Областная больница» в Тамбове установили разноцветное электронное табло

Пассажиры могут узнать даже о прибытии низкопольного транспорта
Магдалина Кочнева
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Первое разноцветное табло в Тамбове появилось у областной больницыПервое разноцветное табло в Тамбове появилось у областной больницыФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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На остановке «Областная больница» в Тамбове появилось новое информационное табло, оповещающее пассажиров о прибытии общественного транспорта.

- В отличие от тех табло, которые уже установлены, новые более функциональные, - прокомментировал начальник отдела мониторинга пассажирского транспорта муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» Игорь Ярцев. - Транспортные средства здесь обозначаются различными цветами: автобусы - красным, троллейбусы - синим, автобусы малой вместимости — желтым.

Также на табло отображается текущее время и дата, температуру воздуха. Для удобства пожилых людей и инвалидов есть значок, который указывает на то, что прибывает транспортное средство с низким уровнем пола и в нем можно использовать пандус. Глядя на табло, можно узнать, где находится интересующий маршрут: на конечной остановке или уже в пути, и примерно рассчитать время его прибытия.

Такое табло пока куплено в единственном экземпляре в качестве эксперимента. Его многофункциональность и цветность - безусловное преимущество, но необходимо также решить ряд других вопросов. К настоящему времени на центральных городских магистралях установлено более 100 электронных табло. В первом полугодии грядущего года планируется проведение монтажных работ и введение в эксплуатацию новых по ул.Рылеева, в северо-западной части города и пос.Радужный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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