2019-12-28T12:59:18+03:00
Общество

В Тамбове отца-уголовника собираются лишить родительских прав

Мать его дочери обратилась за помощью в прокуратуру
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Ленинского района проведена проверка по обращению матери в интересах несовершеннолетней девочки. Установлено, что в ноябре 2018 года мужчину осудили к лишению свободы за совершение умышленного преступления в отношении дочери. В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ, данное обстоятельство является основанием для лишения отца родительских прав.

- Выступая в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетней, прокурор направил в суд исковое заявление о лишение отца родительских прав в отношении дочери. Заявление находится в стадии судебного рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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