Свалку на Тамбовщине убрали только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-27T14:16:59+03:00

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В Ржаксинском районе прокуратура во время проверки установила, что на территории Золотовского сельсовета, в деревне Траковка, на улице Садовой, в 100 метрах от жилого дома образовалась несанкционированная мусорная свалка.

Ответственность за благоустройство, содержание в чистоте объектов и соблюдение санитарного порядка на улицах, площадях, на территории газонов и других зеленых зон несет администрация сельсовета.

Для ликвидации свалки прокуратура внесла в адрес главы администрации сельсовета представление. Одновременно в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8 Закона области «Об административных правонарушениях в Тамбовской области».

- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU