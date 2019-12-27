2019-12-27T13:30:07+03:00
Общество

Тамбову добавят 170 млн рублей на новые дороги

Средства пойдут на строительство пяти магистралей
Магдалина Кочнева
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В 2020 году Тамбов получит 170 миллионов рублей на строительство и реконструкцию дорог. Соглашение о выделении дополнительных средств подписали Росавтодор и администрация области.

12,4 миллиона рублей потратят на строительство подъездных путей к детским садам по ул. Сабуровская, 1Д и ул. Селезневская, 2Д. На реконструкцию дорог по ул. Васильковая, Селезневская и Гвардейская направят 78,54 миллиона рублей. Еще 79 миллионов рублей пойдут на завершение работ по строительству автодороги по ул. Магистральная в границах ул. Мичуринская и Бастионная.

- Всего на реализацию этих проектов в 2020 году уйдёт 701 миллион рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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