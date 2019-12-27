2019-12-27T11:23:35+03:00
Общество

Из Тамбова до Москвы в апреле пустят «неторопливую» «Ласточку»

Новый поезд будет добираться до столицы около 7 с половиной часов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
"Ласточка" будет ехать до Москвы 7 с половиной часов"Ласточка" будет ехать до Москвы 7 с половиной часов
Изменить размер текста:

На Тамбовщине планируют внедрить «скоростное» сообщение между областным центром и столицей. Как сообщалось раньше, ОАО «РЖД» рассматривает вопрос о запуске скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением Москва – Тамбов. В конце ноября в регионе даже провели опытные поездки с использованием подвижного состава из 11 пассажирских вагонов.

- По предварительной информации отправляться новый поезд будет из Тамбова в 7 часов 20 минут и прибывать в Москву на Павелецкий вокзал в 14 часов 50 минут. Отправляться из Москвы в Тамбов состав будет в 16 часов и прибывать в 23 часа 20 минут, - сообщает администрация Тамбовской области.

Таким образом поездка от Тамбова до Москвы займет порядка 7 с половиной часов. Для сравнения, сейчас между областным центом и Москвой курсируют составы, время в пути которых составляет 8-9 часов. А на воронежском поезде (который проходит через Мичуринск) тамбовчане могут доехать за 4 часа 22 минуты. Так что скоростной тамбовскую «Ласточку» назвать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове из-за погоды перенесли дату открытия фестиваля ледяных скульптур
В Тамбовском районе мотоциклист сбил 12-летнюю школьницу и не сообщил о ДТП в полицию
На остановке «Областная больница» в Тамбове установили разноцветное электронное табло
Свалку на Тамбовщине убрали только после вмешательства прокуратуры
Тамбову добавят 170 млн рублей на новые дороги
Супругов из Тамбовской области, сдавших четверых детей в приют, собираются ограничить в родительских правах
Из Тамбова до Москвы в апреле пустят «неторопливую» «Ласточку»
В подземном и надземном переходах Тамбова появятся операторы
В Тамбовской области при пожаре погибла женщина, ее супруг с ожогами попал в больницу
До 2020 года в Моршанске на месте бывшего кинотеатра появится ТРЦ
В тамбовском парке культуры появится фонтан
Тамбовчанина отправили в колонию на 15 лет за растление школьниц
В тамбовском доме художников пройдет рождественская выставка
В Тамбовской области судебный пристав брал взятки подарочными сертификатами
Житель Воронежской области украл у тамбовчанина лошадь
В тамбовском селе ввели карантин из-за бешеной собаки
С февраля в Тамбовской области вырастет стоимость проезда на электричках
На Тамбовщине собрали 10 тонн отработанной техники
Победитель конкурса «С днем рождения, Дед Мороз!» отправится в цирк Никулина на Цветном бульваре
Тамбовчанка пыталась провернуть аферу с материнским капиталом
На ул. Гастелло в Тамбове заменят 30 метров канализационной трубы
На трассе в Мичуринском районе насмерть сбили 78-летнюю женщину
В Тамбовской области страховой агент взял кредит по паспортным данным своей клиентки
Более 50 тысяч кубометров ила достали со дна реки Лесной Воронеж в Мичуринском районе
В Тамбовской области трое мужчин попались на краже металлической трубы