Из Тамбова до Москвы в апреле пустят «неторопливую» «Ласточку»

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-27T11:23:35+03:00

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На Тамбовщине планируют внедрить «скоростное» сообщение между областным центром и столицей. Как сообщалось раньше, ОАО «РЖД» рассматривает вопрос о запуске скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением Москва – Тамбов. В конце ноября в регионе даже провели опытные поездки с использованием подвижного состава из 11 пассажирских вагонов.

- По предварительной информации отправляться новый поезд будет из Тамбова в 7 часов 20 минут и прибывать в Москву на Павелецкий вокзал в 14 часов 50 минут. Отправляться из Москвы в Тамбов состав будет в 16 часов и прибывать в 23 часа 20 минут, - сообщает администрация Тамбовской области.

Таким образом поездка от Тамбова до Москвы займет порядка 7 с половиной часов. Для сравнения, сейчас между областным центом и Москвой курсируют составы, время в пути которых составляет 8-9 часов. А на воронежском поезде (который проходит через Мичуринск) тамбовчане могут доехать за 4 часа 22 минуты. Так что скоростной тамбовскую «Ласточку» назвать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU