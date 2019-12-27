2019-12-27T10:15:44+03:00
Происшествия

В Тамбовской области при пожаре погибла женщина, ее супруг с ожогами попал в больницу

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать курение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Женщина скончалась от отравления угарным газомЖенщина скончалась от отравления угарным газомФото: СУ СК России по Тамбовской области
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В ночь на 27 декабря в поселке Сборный Мордовского района загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома, где проживала супружеская пара. В результате происшествия от отравления угарным газом погибла 55-летняя женщина. Ее супруга с ожогами доставили в больницу.

- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. – Не исключается, что возгорание началось из-за непотушенной сигареты. Во всех обстоятельствах трагедии разбираются следователи Жердевского МСО СУ СК России по Тамбовской области. Они продолжают работу на месте трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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