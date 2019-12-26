2019-12-26T18:02:51+03:00
Общество

В тамбовском парке культуры появится фонтан

Строительство планируют начать в следующем году
Магдалина Кочнева
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В 2020 году в Тамбове намерены продолжить благоустройство парка культуры. Предполагается, что здесь появится еще одна аллея (от ул. Советской до Соборной площади), которую выложат тротуарной плиткой. В планах – ремонт кабинетов в административном здании. Как рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова, новшеством следующего года может стать строительство фонтана на территории парка.

- Также в 2020 году планируется тесное сотрудничество с художественными школами и тамбовскими художниками, городским духовым оркестром им. В.И. Агапкина, оркестром народных инструментов детской музыкальной школы №2 им. В.К. Мержанова и с другими творческими коллективами города, - рассказал директор парка культуры Игорь Немков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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