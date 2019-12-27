2019-12-27T09:46:04+03:00
Общество

До 2020 года в Моршанске на месте бывшего кинотеатра появится ТРЦ

К строительству объекта уже приступили
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Новая постройка не должна нарушить исторический и архитектурный облик центральной части городаНовая постройка не должна нарушить исторический и архитектурный облик центральной части города
Изменить размер текста:

В Моршанске началось строительство нового ТРЦ «Октябрь» на месте исторического здания одноименного кинотеатра. В настоящее время к месту проведения работ уже завезена основная масса металлоконструкций. На возведение этого объекта понадобится 8-11 месяцев, так что торговый центр обещают открыть к концу 2020 года.

- Сейчас идет возведение нулевого цикла здания. Далее предстоит монтаж самой конструкции и основных её элементов. В завершении предстоит подведение к зданию инженерных сетей, а также внешняя и внутренняя отделка, - сообщает пресс-служба администрации города Моршанска.

Согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу, площадь «Октября» составляет почти 1900 кв. м. Собственником здания были проведены специальные мероприятия, позволяющие построить новый объект, не нарушив при этом сложившийся исторический и архитектурный облик центральной части города.

- Сочетая в себе объемы новых материалов, главный фасад ТРЦ будет фактически повторять фронтон оригинального к/т «Октябрь», гармонично вписываясь в городскую застройку. Внутри предполагается весь первый этаж отдать под торговый комплекс, на втором же разместятся помещения универсальной направленности и долгожданный кинозал, - пояснили в администрации Моршанска.

Кинотеатр«Октябрь» был открыт в 1961 году. В 70-80 годах там провели большой капитальный ремонт. После 90-ых годов здание стало аварийным и в 2015 году его продали под снос. Это вызвало недовольство у владельцев торговых павильонов, расположенных рядом с историческом объектом. Ведь павильоны также должны были снести. Однако компромисс нашли и в 2018 году собственник демонтировал здание.

Фото: пресс-служба администрации города Моршанска

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В подземном и надземном переходах Тамбова появятся операторы
В Тамбовской области при пожаре погибла женщина, ее супруг с ожогами попал в больницу
До 2020 года в Моршанске на месте бывшего кинотеатра появится ТРЦ
В тамбовском парке культуры появится фонтан
Тамбовчанина отправили в колонию на 15 лет за растление школьниц
В тамбовском доме художников пройдет рождественская выставка
В Тамбовской области судебный пристав брал взятки подарочными сертификатами
Житель Воронежской области украл у тамбовчанина лошадь
В тамбовском селе ввели карантин из-за бешеной собаки
С февраля в Тамбовской области вырастет стоимость проезда на электричках
На Тамбовщине собрали 10 тонн отработанной техники
Победитель конкурса «С днем рождения, Дед Мороз!» отправится в цирк Никулина на Цветном бульваре
Тамбовчанка пыталась провернуть аферу с материнским капиталом
На ул. Гастелло в Тамбове заменят 30 метров канализационной трубы
На трассе в Мичуринском районе насмерть сбили 78-летнюю женщину
В Тамбовской области страховой агент взял кредит по паспортным данным своей клиентки
Более 50 тысяч кубометров ила достали со дна реки Лесной Воронеж в Мичуринском районе
В Тамбовской области трое мужчин попались на краже металлической трубы