До 2020 года в Моршанске на месте бывшего кинотеатра появится ТРЦ

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-27T09:46:04+03:00

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В Моршанске началось строительство нового ТРЦ «Октябрь» на месте исторического здания одноименного кинотеатра. В настоящее время к месту проведения работ уже завезена основная масса металлоконструкций. На возведение этого объекта понадобится 8-11 месяцев, так что торговый центр обещают открыть к концу 2020 года.

- Сейчас идет возведение нулевого цикла здания. Далее предстоит монтаж самой конструкции и основных её элементов. В завершении предстоит подведение к зданию инженерных сетей, а также внешняя и внутренняя отделка, - сообщает пресс-служба администрации города Моршанска.

Согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу, площадь «Октября» составляет почти 1900 кв. м. Собственником здания были проведены специальные мероприятия, позволяющие построить новый объект, не нарушив при этом сложившийся исторический и архитектурный облик центральной части города.

- Сочетая в себе объемы новых материалов, главный фасад ТРЦ будет фактически повторять фронтон оригинального к/т «Октябрь», гармонично вписываясь в городскую застройку. Внутри предполагается весь первый этаж отдать под торговый комплекс, на втором же разместятся помещения универсальной направленности и долгожданный кинозал, - пояснили в администрации Моршанска.

Кинотеатр«Октябрь» был открыт в 1961 году. В 70-80 годах там провели большой капитальный ремонт. После 90-ых годов здание стало аварийным и в 2015 году его продали под снос. Это вызвало недовольство у владельцев торговых павильонов, расположенных рядом с историческом объектом. Ведь павильоны также должны были снести. Однако компромисс нашли и в 2018 году собственник демонтировал здание.

Фото: пресс-служба администрации города Моршанска

ИСТОЧНИК KP.RU