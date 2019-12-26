2019-12-26T17:03:03+03:00
Звезды

В тамбовском доме художников пройдет рождественская выставка

Жителям областного центра обещают волшебное настроение
Ксения АЛЕШИНА
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Выставка откроется 27 декабря 2019 года в 16:00Выставка откроется 27 декабря 2019 года в 16:00
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В выставочном зале Тамбовского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (Дом художников на Гоголя, 6А) 27 декабря в 16:00 состоится открытие рождественской выставки.

На выставке тамбовчане смогут увидеть живописные, графические и скульптурные работы. Для художников уже стало традицией дарить жителям жителям и гостям областного центра особое волшебное настроение перед предстоящими праздниками.

- Кто знает, когда придет в этом году настоящая зима. А пока она притаится на холстах, готовая удивлять, завораживать и радовать. Звенящая красота каждой работы наполнит сердца зрителей теплом и добротой, - говорят организаторы выставки.

Фото: региональное управление культуры и архивного дела

ИСТОЧНИК KP.RU

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