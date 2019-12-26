В тамбовском доме художников пройдет рождественская выставка

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-26T17:03:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В выставочном зале Тамбовского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (Дом художников на Гоголя, 6А) 27 декабря в 16:00 состоится открытие рождественской выставки.

На выставке тамбовчане смогут увидеть живописные, графические и скульптурные работы. Для художников уже стало традицией дарить жителям жителям и гостям областного центра особое волшебное настроение перед предстоящими праздниками.

- Кто знает, когда придет в этом году настоящая зима. А пока она притаится на холстах, готовая удивлять, завораживать и радовать. Звенящая красота каждой работы наполнит сердца зрителей теплом и добротой, - говорят организаторы выставки.

Фото: региональное управление культуры и архивного дела

ИСТОЧНИК KP.RU