2019-12-27T12:23:40+03:00
Общество

Супругов из Тамбовской области, сдавших четверых детей в приют, собираются ограничить в родительских правах

Мать с отцом не хотят видеться с ними и принимать участие в воспитании
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Пичаевского района во время проверки установила, что в одном из населенных пунктов района проживает семейная пара с четырьмя несовершеннолетними детьми. В связи с трудной жизненной ситуацией, по соглашению с родителями, детей передали на временное пребывание в социальное учреждение.

Из соглашения следует, что мать с отцом должны навещать своих детей. Однако делают это они крайне редко. В их воспитании родители также не принимают никакого участия.

- Супруги не предпринимают мер по созданию нормальных условий для проживания детей: из-за задолженности по коммунальным платежам в их жилище отключен газ и свет; употребляют алкогольные напитки. Неоднократные профилактические беседы, проводившиеся с ними администрацией сельсовета, участковым уполномоченным полиции положительных результатов не дали. Семья состоит в банке данных семей, находящихся в социально-опасном положении и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации сельсовета Родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

В интересах детей прокурором было направлено в суд исковое заявление об ограничении матери и отца в родительских правах и взыскании алиментов на их содержание. На данный момент заявление находится в стадии судебного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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