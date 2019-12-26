Тамбовчанина отправили в колонию на 15 лет за растление школьниц
В Пичаевском районе суд вынес вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.132 УК РФ «Совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния, в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста».
- Собранные следствием и представленные в суде государственным обвинителем доказательства убедили суд в обоснованности выдвинутых против подсудимого обвинений в совершении им действий сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
Суд назначил молодому человеку наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU