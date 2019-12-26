В Тамбовской области судебный пристав брал взятки подарочными сертификатами

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-26T16:21:38+03:00

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На Тамбовщине суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника одного из подразделений регионального УФССП России. Его признали виновным в пв совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 290 и 291.2 УК РФ «Получение взятки и мелкое взяточничество».

- Следствием и судом установлено, что в феврале-марте текущего года судебный пристав получал от представителей коммерческих организаций незаконное вознаграждение в виде подарочных карт (сертификатов) в кафе-бар, магазин бытовой техники за непринятие мер к взысканию исполнительского сбора по исполнительным производствам о взыскании с этих фирм задолженности по административным штрафам. Преступная деятельность должностного лица выявлена при участии сотрудников регионального УФСБ России, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд приговорил бывшего пристава к штрафу в размере 800 тысяч рублей, а также запретил занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправление на два с половиной года. Представители фирм, дававшие взятки, также стали фигурантами уголовным дел.

ИСТОЧНИК KP.RU