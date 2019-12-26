2019-12-26T15:36:04+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области украл у тамбовчанина лошадь

Животное увели от дома хозяина
Магдалина Кочнева
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Сотрудники полиции МОМВД «Рассказовский» раскрыли кражу лошади в селе Верхнеспасское. 57-летний мужчина оставил животное на привязи без присмотра недалеко от своего дома, а когда вернулся, то обнаружил пропажу. Соседи рассказали полицейским, что в этот день видели неизвестного мужчину, который вел лошадь рыжей масти по дороге. Вскоре 40-летний злоумышленник был задержан

- Установлено, что задержанный является уроженцем Воронежской области и в селе находился на заработках, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Мужчина работал у местного фермера, но его уволили за распитие спиртного.

Мужчина пошел на преступление, чтобы как-то подзаработать. Лошадь он собирался продать. Как оказалось, у задержанного уже есть несколько судимостей за кражи. Похищенное животное вернули хозяину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.158 УК РФ «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU

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