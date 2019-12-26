На Тамбовщине собрали 10 тонн отработанной техники

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-26T13:03:46+03:00

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На Тамбовщине собрали почти 10 тонн отработанной техники. Из бюджетных организаций Кирсановского, Уваровского, Тамбовского, Бондарского, Жердевского, Мичуринского и Моршанского районов уже вывезли около 10 тонн утиля. Отработанную технику сдают работники организаций, студенты, школьники и местные жители. Основную массу утиля составляют компьютеры, мониторы, принтеры. В начале 2020 года специалисты заберут отработанную технику из бюджетных организаций Никифоровского, Петровского, Первомайского, Мучкапского районов.

- Электронное оборудование запрещено для захоронения с другими видами отходов и подлежит списанию и сдаче на утилизацию по особым правилам, - напоминают в пресс-службе областной администрации.

Итоги акции на Тамбовщине подведут в мае. К этому времени отработанную технику соберут со всех уголков области.

ИСТОЧНИК KP.RU