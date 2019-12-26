Победитель конкурса «С днем рождения, Дед Мороз!» отправится в цирк Никулина на Цветном бульваре

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-26T12:19:25+03:00

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Владислав Пряхин, который занял первое место в нашем творческом конкурсе «С днем рождения, Дед Мороз!», получил свою заслуженную награду. Напомним, работа Владислава стала безоговорочным лидером нашего состязания. За нее проголосовали 3284 раза. Владислав Пряхин приехал на награждение вместе с мамой и папой. В новогодние каникулы семья отправится в столицу, чтобы посетить представление в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Главный приз предоставил ОАО «Тамбовский хлебокомбинат». Победитель признался, что с нетерпением ждет этой поездки.

Кроме того, Владислав получил подарочные сертификаты на детскую продукцию от ООО «Калита», пригласительные на новогоднее представление в Тамбовский молодежный театр и сладкие призы от сети продовольственных супермаркетов «Бегемот».

- Мы поздравляем тамбовчан и редакцию «Комсомолки» с наступающим Новым годом, - говорит семья Пряхиных. – Спасибо за такой подарок к празднику, увкерены, это будут незабываемые каникулы!

ИСТОЧНИК KP.RU