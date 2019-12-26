С февраля в Тамбовской области вырастет стоимость проезда на электричках

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-26T13:41:12+03:00

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С 1 февраля 2020 года в Тамбовской области вырастет тариф на поездки в пригородном железнодорожном транспорте. По данным регионального управления по регулированию тарифов, стоимость проезда одной десятикилометровой зоны на электричке составит 19 рублей 50 копеек, вместо нынешних 19 рублей. Уточняется, что экономически обоснованный тариф для пассажирских ж/д перевозок составляет 72 рубля 8 копеек за десятикилометровую зону. Разницу между этим тарифом и утвержденной для тамбовчан стоимостью проезда покрывают из областного бюджета. Ежегодно на эти цели тратятся десятки миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU