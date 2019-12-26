На ул. Гастелло в Тамбове заменят 30 метров канализационной трубы

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-26T11:01:42+03:00

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Коллектор на улице Гастелло, состояние которого вызывает опасения вот уже несколько лет, в ближайшее время начнут ремонтировать. Недавно коммунальщики обнаружили здесь повреждение, которое необходимо экстренно ликвидировать – произошел засор, что препятствует движению стоков.

- Сразу же после установки факта повреждения специалисты ТКС организовали временную перекачку стоков. После согласования ремонтных мероприятий и получения ордера на производство земляных работ, специалисты приступят к устранению поломки, - сообщает пресс-служба АО «ТКС». - Планируется заменить участок трубопровода протяженностью около 30 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU