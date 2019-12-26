Тамбовчанка пыталась провернуть аферу с материнским капиталом

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-26T11:41:28+03:00

Женщина предоставила фиктивные документы о покупке дома у экс-супруга

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Полицейские отдела экономической безопасности УМВД России по городу Тамбову выявили попытку мошенничества с материнским капиталом. Выяснилось, что 31-летняя жительница села Донское обманным путем, предоставив фиктивные документы в Пенсионный фонд, пыталась использовать свой материнский капитал в сумме 409 тысяч рублей на приобретение жилья, которое принадлежит ее бывшему мужу. Таким образом, женщина пыталась совершить фиктивную сделку.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU