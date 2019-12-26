На трассе в Мичуринском районе насмерть сбили 78-летнюю женщину
Авария, в которой погибла пожилая женщина, произошла 25 декабря в 7 часов 50 минут на 8 километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов-ст. Никольская», проходящей по территории Мичуринского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 44-летний водитель автомобиля «Lada-211140» наехал на 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.
- В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU