В Тамбове выявили четыре нелегальных елочных базара

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-25T16:42:05+03:00

У продавцов не было разрешительных документов на торговлю елками Фото: УМВД по Тамбовской области

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В Тамбове полицейские во время рейда выявили четыре несанкционированных точки продажи новогодних деревьев. У продавцов отсутствовали разрешительные документы на торговлю елками. В итоге стражи порядка ликвидировали незаконные елочные базары и изъяли все хвойные деревья.

- В отношении правонарушителей был составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU