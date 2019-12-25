2019-12-25T16:42:05+03:00
Происшествия

В Тамбове выявили четыре нелегальных елочных базара

Полицейские ликвидировали несанкционированные торговые точки
Ксения АЛЕШИНА
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У продавцов не было разрешительных документов на торговлю елкамиУ продавцов не было разрешительных документов на торговлю елкамиФото: УМВД по Тамбовской области
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В Тамбове полицейские во время рейда выявили четыре несанкционированных точки продажи новогодних деревьев. У продавцов отсутствовали разрешительные документы на торговлю елками. В итоге стражи порядка ликвидировали незаконные елочные базары и изъяли все хвойные деревья.

- В отношении правонарушителей был составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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