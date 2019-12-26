В тамбовском селе ввели карантин из-за бешеной собаки

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-26T14:42:06+03:00

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В подворье на улице Коммунальной села Стежки Сосновского района нашли бешеную собаку. Согласно постановлению главы администрации Тамбовской области, там был установлен карантин. При этом подворье объявили эпизоотическими очагом, а село – неблагополучным пунктом.

- В неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выводок (выгуливание) собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Ветеринарные врачи напоминают жителям региона о о своевременной вакцинации питомцев против бешенства. Обо всех случаях неадекватного поведения животных, нападения или укусов, обнаружения трупов, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринарному специалисту или в ближайшее госветучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU