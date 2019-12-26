В Тамбовской области страховой агент взял кредит по паспортным данным своей клиентки

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-26T09:41:16+03:00

Женщина безуспешно обращалась в полицию несколько раз, в итоге дело разрешилось только после вмешательства прокуратуры

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В Знаменском районе мошенник взял кредит по паспортным данным местной жительницы. Женщина узнала об этом, когда ей стали названивать из микрофинансовой организации и требовать погасить накопившийся долг с процентами.

Несколько раз жертва мошенничества обращалась в полицию, но там ей отказывали в возбуждении уголовного дела. Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь только после того, как женщина обратилась в прокуратуру.

Прокуратура провела дополнительную проверку. Выяснилось, что заявку на получение кредита через Интернет страховой агент, в распоряжении которого имелись паспортные данные женщины, полученные им при оформлении ей страхового полиса.

- С учетом указанных обстоятельств отделом дознания МО МВД России «Знаменский» в отношении указанного гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU