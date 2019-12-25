В Тамбовской области трое мужчин попались на краже металлической трубы

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-25T17:26:52+03:00

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На днях, 23 декабря, в Знаменке участковый полицейский во время проверки жилого сектора совместно с коллегами раскрыли кражу 12-метровой металлической трубы. Трое злоумышленников, два брата 44 и 35 лет, а также их 44-летний приятель, были задержаны при попытке скрыться с украденным имуществом.

Выяснилось, что все трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности и были судимы. На этот раз они решили похитить у односельчанки металлоизделия и сдать в пункт приема металла.

- Свою вину они признали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой грозит виновным лишением свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU