Победители фотоконкурса «С Днем рождения, Дед Мороз!» получили подарки и призы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-25T14:24:56+03:00

Ребята рассказали, как они работали над поделками, которые больше всех понравились нашим читателям

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25 декабря в редакции «Комсомольской правды» в Тамбове состоялось награждение победителей объявленного еще в ноябре фотоконкурса «С Днем рождения, дед Мороз»! Все ребята очень творчески подошли к выполнению этого задания и по итогам голосования наши читатели выбрали три лучшие работы. Первое место занял Владислав Пряхин, второе – Арсений Кузьмин, а третье – Дмитрий Петров.

Мама Арсения Кузьмина рассказала, что при изготовлении поделки «Зимняя сказка» в ход пошли все подручные материалы, что были дома.

- Ватные диски, палочки, горох, рис- все это мы использовали, когда делали композицию, - рассказывает Вероника Кузьмина.

Сам победитель – Арсений, поведал, что поделку он будет украшать и дальше, поэтому работа над ней еще не закончена.

Арсений Кузьмин с сестрой ВалериейФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Подарок Деду Морозу от Дмитрия Петрова - композиция из елочки и снеговика, как рассказал ее автор, состоит из ватных дисков, снеговик наполнен рисом, а его ручки и ножки сделаны из ваты. Украшена новогодняя поляна веточкой рябины и шишками. Раскрашивали снеговика из пульверизатора, который наполняли красками. Больше всего радости, рассказывает Дима, сооружение поделки приносило 1,5-годовалой сестренке Насте.

Дмитрий Петров с мамой Анной и сестренкой НастейФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

А вот расспросить, как готовил подарок Деду Морозу обладатель первого места в нашем конкурсе – Владислав Пряхин, нам, к сожалению, не удалось. В назначенное время победитель за своей заслуженной наградой не пришел. Мы напоминаем Владиславу и его родителям, что ждем их до 27 декабря, чтобы вручить призы! Свяжитесь с редакцией «Комсомолки» по тел. 71-93-12.

ИСТОЧНИК KP.RU