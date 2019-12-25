Победители фотоконкурса «С Днем рождения, Дед Мороз!» получили подарки и призы
25 декабря в редакции «Комсомольской правды» в Тамбове состоялось награждение победителей объявленного еще в ноябре фотоконкурса «С Днем рождения, дед Мороз»! Все ребята очень творчески подошли к выполнению этого задания и по итогам голосования наши читатели выбрали три лучшие работы. Первое место занял Владислав Пряхин, второе – Арсений Кузьмин, а третье – Дмитрий Петров.
Мама Арсения Кузьмина рассказала, что при изготовлении поделки «Зимняя сказка» в ход пошли все подручные материалы, что были дома.
- Ватные диски, палочки, горох, рис- все это мы использовали, когда делали композицию, - рассказывает Вероника Кузьмина.
Сам победитель – Арсений, поведал, что поделку он будет украшать и дальше, поэтому работа над ней еще не закончена.
Арсений Кузьмин с сестрой ВалериейФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Подарок Деду Морозу от Дмитрия Петрова - композиция из елочки и снеговика, как рассказал ее автор, состоит из ватных дисков, снеговик наполнен рисом, а его ручки и ножки сделаны из ваты. Украшена новогодняя поляна веточкой рябины и шишками. Раскрашивали снеговика из пульверизатора, который наполняли красками. Больше всего радости, рассказывает Дима, сооружение поделки приносило 1,5-годовалой сестренке Насте.
Дмитрий Петров с мамой Анной и сестренкой НастейФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
А вот расспросить, как готовил подарок Деду Морозу обладатель первого места в нашем конкурсе – Владислав Пряхин, нам, к сожалению, не удалось. В назначенное время победитель за своей заслуженной наградой не пришел. Мы напоминаем Владиславу и его родителям, что ждем их до 27 декабря, чтобы вручить призы! Свяжитесь с редакцией «Комсомолки» по тел. 71-93-12.
ИСТОЧНИК KP.RU