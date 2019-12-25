2019-12-25T14:19:44+03:00
Общество

Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на «Рамблер/кассе» и «Афише»

Сбербанк ID уже есть у всех пользователей Сбербанк Онлайн
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для получения 15% скидки на билеты в кино необходимо авторизоваться на медийно-сервисной платформе «Афиша» или в сервисе «Рамблер/касса» с компьютера по Сбербанк ID. Для этого достаточно отсканировать QR-код через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк ID — это единый аккаунт для удобного и безопасного входа на сервисы экосистемы ПАО Сбербанк и партнеров. По Сбербанк ID уже можно войти более чем в 35 сервисов, включая Delivery Club, Ситимобил, Спасибо от Сбербанка, ДомКлик, СберМобайл и другие. Количество партнеров постоянно увеличивается, с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Сервисом с начала 2019 года воспользовались более 5-ти миллионов человек.

«Афиша» – медийно-сервисная платформа о развлечениях и культурном досуге горожанина в XXI веке с расписанием, анонсами событий в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, а также возможностью покупки билетов. «Афиша» продолжает традиции легендарного журнала, который был основан в апреле 1999 года. Ежемесячная аудитория сайта составляет 10 млн уникальных пользователей.

Рамблер/касса – один из ведущих российских онлайн-сервисов по продаже билетов на концерты, в театр, в кино, спортивные и другие мероприятия. Среди продуктов и услуг компании – встроенные виджеты по продаже билетов и барной продукции для сайтов и соцсетей, мобильное приложение White Label, CRM-система для аналитики продаж и аудитории, технологии «Живой Билет», сканирование билетов и прочее. На сегодняшний день к сервису подключены порядка 600 кинотеатров во всех регионах России, а ежемесячное число пользователей Рамблер/кассы превышает 4 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогодняя губернаторская елка в Тамбове собрала 1300 детей
Победители фотоконкурса «С Днем рождения, Дед Мороз!» получили подарки и призы
Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на «Рамблер/кассе» и «Афише»
Тамбовчанина отправили в колонию на три года за угон трактора
В Тамбовской области пьяный мужчина с ножом напал на полицейского
Больше 500 предпенсионеров Тамбовской области освоили новые профессии
В Тамбовской области сбили велосипедиста, который ехал по краю дороги
Директор тамбовского медцентра несколько месяцев продержала сотрудников без зарплаты
На выезде из Тамбова авто задело припаркованную сломавшуюся фуру и «улетело» в дерево
Тамбовчанин получил судимость за то, что сделал из авторессоры японскую саблю
Тамбовчане стали меньше болеть ОРВИ
Полсотни пьяных водителей поймали на Тамбовщине за несколько дней
В канализацию Тамбова выбросили камни: из-за этого забился коллектор и оказался затоплен жилой дом
Тамбовчанина обманула аферистка, которая пообещала вернуть ему водительские права
У 72-летней пенсионерки в Тамбове грабитель выхватил сумку со всеми документами и деньгами
На трассе «Тамбов-Котовск» у автобуса лопнуло колесо: пострадала 17-летня пассажирка