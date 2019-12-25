2019-12-25T16:07:21+03:00
Общество

С тамбовской организации взыскали четырехмиллионный долг по зарплате

Руководитель фирмы знал о последствиях невыплаты задолженности, но ничего не предпринимал
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых производств вернули более 4 миллионов рублей долгов по заработной плате работникам тамбовской фирмы. Всего в отделе УФССП находились 425 исполнительных производств по взысканию задолженности с организации.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительные производства, о чем руководство организации было поставлено в известность. Однако добровольно в назначенный срок задолженность так и не погасили.

- В ходе принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на расчетный счет организации — должника Т., с которого списаны денежные средства, достаточные для погашения задолженности в полном объеме. 425 исполнительных производств окончены фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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