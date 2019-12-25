С тамбовской организации взыскали четырехмиллионный долг по зарплате
Сотрудники Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых производств вернули более 4 миллионов рублей долгов по заработной плате работникам тамбовской фирмы. Всего в отделе УФССП находились 425 исполнительных производств по взысканию задолженности с организации.
Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительные производства, о чем руководство организации было поставлено в известность. Однако добровольно в назначенный срок задолженность так и не погасили.
- В ходе принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на расчетный счет организации — должника Т., с которого списаны денежные средства, достаточные для погашения задолженности в полном объеме. 425 исполнительных производств окончены фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU