Тамбовчанка оставила без еды подругу, которая не возвращала долг
Женщина была задержана сотрудниками полиции
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В поселке Умет местная жительница ограбила свою знакомую. Они случайно пересеклись на улице и стали ругаться, так как подруга брала у нее денег в долг, но так и не вернула.
Тогда женщина решила выбить деньги «своим методом» и отобрала у подруги сумку с продуктами. Возмущенная потерпевшая сразу же обратилась в органы правопорядка.
- Сотрудники полиции оперативно нашли предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась 34-летняя женщина. Похищенные продукты питания возвращены законной владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU