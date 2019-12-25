Тамбовчанка оставила без еды подругу, которая не возвращала долг

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-25T15:24:31+03:00

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В поселке Умет местная жительница ограбила свою знакомую. Они случайно пересеклись на улице и стали ругаться, так как подруга брала у нее денег в долг, но так и не вернула.

Тогда женщина решила выбить деньги «своим методом» и отобрала у подруги сумку с продуктами. Возмущенная потерпевшая сразу же обратилась в органы правопорядка.

- Сотрудники полиции оперативно нашли предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась 34-летняя женщина. Похищенные продукты питания возвращены законной владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU