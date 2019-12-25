Новогодняя губернаторская елка в Тамбове собрала 1300 детей
В тамбовском драматическом театре состоялась традиционная губернаторская елка. В этом году участие в ней приняли 1300 детей со всех уголков Тамбовщины. Праздник будет проходить в течение всего дня.
- Приглашение на Губернаторскую елку - заслуженный подарок к Новому году для ребят, достигших особых успехов в учебной, спортивной, творческой и общественной деятельности. Также на праздник приглашаются дети из многодетных, малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, сироты и ребята с ограниченными возможностями здоровья, - рассказала начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.
Мальчишек и девчонок ждет много интересного. Это новогодние фотозоны, конкурсы и игры, Деда Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Также юные гости видят спектакль «Операция «Новый год». А в конце праздника ребятам вручат сладкие подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU