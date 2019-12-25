2019-12-25T14:42:30+03:00
Общество

Новогодняя губернаторская елка в Тамбове собрала 1300 детей

Праздник для юных жителей региона проходит в драмтеатре
Ксения АЛЕШИНА
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Маленькие тамбовчане встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получат сладкие подаркиМаленькие тамбовчане встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получат сладкие подаркиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В тамбовском драматическом театре состоялась традиционная губернаторская елка. В этом году участие в ней приняли 1300 детей со всех уголков Тамбовщины. Праздник будет проходить в течение всего дня.

- Приглашение на Губернаторскую елку - заслуженный подарок к Новому году для ребят, достигших особых успехов в учебной, спортивной, творческой и общественной деятельности. Также на праздник приглашаются дети из многодетных, малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, сироты и ребята с ограниченными возможностями здоровья, - рассказала начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

Мальчишек и девчонок ждет много интересного. Это новогодние фотозоны, конкурсы и игры, Деда Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Также юные гости видят спектакль «Операция «Новый год». А в конце праздника ребятам вручат сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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