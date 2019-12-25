2019-12-25T14:02:19+03:00
Происшествия

Тамбовчанина отправили в колонию на три года за угон трактора

Мужчина на момент совершения преступления был пьян
Ксения АЛЕШИНА
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В Бондарском районе суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя, который угнал трактор. Установлено, что в августе этого года мужчина, отбывающий условное наказание за совершение кражи, будучи сильно пьяным, проходил мимо здания Кривополянского лесничества. Он увидел трактор марки ЛТЗ-60АВ, принадлежащий ТОГАУ «Бондарский лесхоз», и решил на нем покататься.

Мужчина завел трактор с помощью ключа, находившегося в замке зажигания, а затем направился со стоянки в сторону села Кривополянье. Правда, далеко угонщику уехать не удалось, по пути его задержали полицейские.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал угонщика виновным в инкриминируемом преступлении, и, отменив условное осуждение по предыдущему приговору, назначил ему к отбытию 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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