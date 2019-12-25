В Тамбовской области пьяный мужчина с ножом напал на полицейского

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-25T13:20:15+03:00

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В Рассказово ранее судимый 30-летний местный житель подозреваеется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, днем, 18 декабря этого года, полицейские выехали по поступившему в дежурную часть сообщению о конфликте между бывшими супругами. Прибыв по адресу они увидели находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчину. Он вел себя агрессивно, затем схватил нож и стал угрожать расправой и замахиваться на одного из полицейских.

- После игнорирования подозреваемым законных требований полицейских прекратить противоправные действия, они были вынуждены применить табельное оружие, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, - В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU