2019-12-25T11:55:31+03:00
Происшествия

В Тамбовской области сбили велосипедиста, который ехал по краю дороги

Водитель не заметил мужчину в темноте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Велосипедист погиб до приезда скоройВелосипедист погиб до приезда скоройФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На трассе в Тамбовской области насмерть сбили велосипедиста. По данным регионального УГИБДД, авария произошла 24 декабря в пять часов утра на 59 километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Сосновского района. В это время 48-летний водитель автомобиля «ГАЗ-172413» наехал на 38-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном с автомобилем направлении.

- В результате аварии водитель велосипеда от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что велосипед и одежда погибшего не были оборудованы предметами со световозвращающими элементами, в связи с чем мужчина фактически не был заметен для других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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