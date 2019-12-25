На выезде из Тамбова авто задело припаркованную сломавшуюся фуру и «улетело» в дерево

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-25T10:41:14+03:00

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Авария в которой пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля, вылетевшего с трассы, произошла 24 декабря в 19 часов 30 минут на 26 километре автодороги «Северный обход г. Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 54-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» въехал в стоящий на проезжей части автомобиль «МАН» в составе полуприцепа «Шмитц-SK024», под управлением 36-летнего мужчины. Выяснилось, что фура сломалась и поэтому частично стояла на встречке. После наезда автомобиль «Lada Vesta» выехал за пределы проезжей части на правую по ходу движения обочину и врезался в дерево.

- В результате аварии травмы получили водитель и 46-летняя пассажирка автомобиля «Lada Vesta», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

После столкновения с большегрузом легковушка въехала в деревоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU