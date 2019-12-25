Больше 500 предпенсионеров Тамбовской области освоили новые профессии

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-25T12:40:33+03:00

Переобучения для них было бесплатным

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В управлении труда и занятости населения области подвели итоги реализации в 2019 году регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

За этот период переобучение прошли 539 человек предпенсионного возраста – это неработающие тамбовчане и те, кого направили на курсы по инициативе работодателя. На эти цели потратили 27, 65 млн рублей.

Обучение проходило по программам: «Планирование и организация производства», «Экономика и управление на предприятии», «Программирование», «Бухгалтерский учет», «Кадровое делопроизводство», «Сетевые технологии и информационная безопасность», «Технология электрохимических производств», «Водоподготовка и водоотведение» и ряду других.

Люди предпенсионного возраста освоили профессии менеджера, бухгалтера, программиста, наладчика холодноштамповочного оборудования, слесаря - ремонтника, наладчика автоматических линий и агрегатных станков, контролера станочных и слесарных работ, станочника широкого профиля, швеи, оператора электронно-вычислительных машин, вальцовщик и другим.

- Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста продолжатся в 2020 году, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU